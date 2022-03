Dans le marasme actuel après les sanctions prises par le gouvernement britannique à l’encontre de Roman Abramovitch, le club de Chelsea entrevoit peut-être une porte de sortie. Alors que la vente du club avait été suspendue, jeudi, le très sérieux The Athletic nous apprend que le gouvernement de Boris Johnson est finalement revenu sur sa décision afin de permettre au club londonien de retrouver un fonctionnement à peu près normal dans les mois à venir. La vente pourrait être actée dans les quatre à six semaines.

Car, pour le moment, les Blues sont dans une situation pour le moins compliquée, eux qui ne peuvent plus commercialiser de produits dérivés et qui ont vu leurs frais de déplacement – notamment celui à Lille, mercredi, en Ligue des champions – limités. Après avoir vu ses avoirs gelés, le milliardaire russe proche de Vladimir Poutine aurait finalement fait savoir à la banque d’affaires en charge de la vente d’accélérer le processus de vente. Les bénéfices iraient alors à une association venant en aide aux victimes de la guerre en Ukraine.

La situation n’en reste pas moins chaotique puisque, selon The Telegraph, des poids lourds du vestiaire chercheraient par tous les moyens à rompre leur contrat avec le club et à trouver une porte de sortie le plus rapidement possible. C’est dans ce contexte pour le moins tendu que les hommes de Thomas Tuchel vont se déplacer à Lille, la semaine prochaine, pour y disputer leur 8e de finale retour de C1. Voilà peut-être de quoi donner un surplus d'espoir aux Dogues, eux qui ont perdu la première manche à Stamford Bridge (2-0) le 22 février.