La tension reste extrêmement forte aux Girondins de Bordeaux après l’après-midi cauchemardesque vécu dimanche, entre la nouvelle défaite à domicile face à Montpellier (0-2) à 11 contre 9 et les incidents avec les supporteurs pendant et après la rencontre. L’affaire Benoît Costil cristallise celle-ci. Le gardien international a eu une altercation avec l’un des leaders des Ultramarines, le plus grand groupe de supporteurs bordelais avant d’être tout simplement accusé de racisme par ces derniers.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Comme le révélait 20 Minutes, sous le coup de l’émotion, Benoît Costil a annoncé dès la fin de la rencontre à certains coéquipiers et salariés qu’il allait rapidement quitter le club. Ce lundi, le portier semblait un peu moins affirmatif. Il s’est présenté à l’entraînement pour le décrassage avant de rencontrer le directeur technique, Admar Lopes, avec son représentant. A ce stade, il n’y aurait pas de négociations à proprement parler sur une possible rupture de contrat avant la fin de saison, mais une réflexion sur son avenir. On ne sait pas encore si le joueur compte porter plainte après ces accusations de racisme et surtout si les Ultramarines comptent apporter publiquement des preuves à leurs accusations.

Une lettre de soutien en réflexion

Dans le vestiaire et l’entourage du club, peu de personnes comprennent cette accusation. Plusieurs d’entre elles comme Grégory Coupet, l’actuel entraîneur des gardiens, ou Frédéric Roux, ancien portier du club et proche de Benoît Costil, lui ont apporté leur soutien. Des joueurs tels que Enock Kwateng et Mbaye Niang ont également réfuté tout acte de racisme de la part de leur coéquipier au cours d’échanges avec les supporteurs après la rencontre, précise Sud Ouest.

Je ne comprends pas d’où vient cette rumeur de racisme car je peux vous certifier qu’il ne l’est pas. L’altercation avec Anel n’est rien d’autre qu’un problème de com’ suite au fait qu’ils ne parlent pas la même langue et que c’était la première fois qu’ils jouaient ensemble… — Grégory Coupet (@CoupetCoupet) March 20, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Ce lundi, c’est tout le vestiaire qui a apporté son soutien au gardien lors d’une réunion de cohésion de groupe avec la direction qui était représentée par Admar Lopes, Thomas Jacquemier (directeur général) et James Steven (l’un des bras droits). Depuis, les joueurs songent à publier un communiqué de soutien en leurs noms, faute de communication officielle du club. La réflexion est toujours en cours ce mardi matin mais ils souhaitent que cette lettre soit solide juridiquement et surtout validée par tous, notamment les internationaux pas forcément sur place lors de cette trêve. En attendant, l’après-midi pétanque de ce mardi a été annulée…