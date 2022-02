50 pions dans la musette, 16 tirs à trois points réussis, record de l’épreuve explosé : Stephen Curry a été en feu et logiquement désigné MVP du All-Star Game 2022, remporté pour la cinquième année d’affilée par la « Team LeBron » 163-160, dimanche à Cleveland. Le meilleur pour la fin. Après un début de week-end riche en amuse-bouches pas toujours digestes, tel le concours de dunk affligeant de samedi, ce match des étoiles a tenu ses promesses.

Curry, intenable dans l’exercice d’artilleur qu’il chérit, en a été un des grands animateurs, parvenant avec une insolente adresse, qui s’est certes légèrement étiolée dans le dernier quart-temps, à planter banderille sur banderille. Quoi de plus normal de la part du meilleur shooteur de l’histoire, qui a remporté trois bagues de champion NBA avec les Warriors (2015, 2017, 2018) et été désigné deux fois MVP en 2015 et 2016 ?

16 shoots à trois points pour Curry

« Ce trophée a une signification très spéciale, car c’est toujours quelque chose pour moi de revenir dans l’Ohio [il est né à Akron, comme James]. Je suis béni », a lancé Curry, qui a notamment réussi un 6/7 en deuxième quart-temps, puis un 7/10 au troisième, en plantant quasiment de partout et de plus en plus loin.

Il y a notamment eu ce tir dégainé du centre du terrain. Sans attendre de voir rentrer le ballon, il s’est retourné et, repartant tranquillement vers son panier, a croisé le regard éberlué de son coéquipier d’un soir, Giannis Antetokounmpo, MVP l’an passé de ce match et qui connaissait déjà l’identité de son successeur.

Le « Greek Freak » s’est démené pour faire triompher leur équipe dans le money-time, moment auquel la notion de match amical a soudainement disparu. Car à la fin du 3e quart-temps, le score était serré – 139-138 en faveur de la « Team Durant » – et le premier à 163 points l’emporterait. Giannis (30 pts, 12 rbds) a réussi quelques gestes défensifs cruciaux, dont un contre sur Joel Embiid, l’homme fort de la saison, qui était aussi celui d'en face tout au long de la rencontre.

LeBron pour boucler la boucle

Le pivot camerounais (36 pts, 10 rbds) s’est aussi fait bloquer par LeBron James. « King » chez lui à Cleveland, où il a longtemps joué, offrant aux Cavs leur seule bague de champion en 2016, « LBJ » ne voulait pas perdre, lui qui était invaincu depuis l’application du format actuel en 2018, avec des équipes composées par les capitaines.

« Je n’aurais pas pu rêver mieux que de mettre le panier de la gagne, ici, près d’Akron où j’ai grandi, en regardant gamin le All-Star Game avec mes potes », a-t-il commenté, après l’ultime shoot de la partie, en se retournant, à mi-distance.