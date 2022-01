Rudy Gobert a réussi son retour sur les parquets de NBA, dans la nuit de dimanche à lundi. Le basketteur français a ainsi largement contribué à la victoire de son équipe, l’Utah Jazz, face à Denver (102-125), après une longue période d’isolement. Le sportif avait en effet été testé positif au Covid-19 début janvier. Ce week-end, il a réalisé un tir exceptionnel de plus de 20 mètres, malheureusement refusé pour une fraction de seconde.

Rudy Gobert a récupéré le ballon sous sa raquette avant de l’envoyer de l’autre côté du terrain, à la fin de la première période de jeu. Le buzzer a retenti au moment même où la balle pénétrait dans le filet. S’il avait été accepté, ce panier aurait sans nul doute été l’un des plus incroyables de la saison et surtout, le premier à trois points du vice-champion olympique aux Etats-Unis.

It didn't count...but what a shot from Gobert 🤯 pic.twitter.com/zzYqKnf1FO — NBA (@NBA) January 17, 2022

Le joueur de 29 ans a engrangé de très belles stats lors de la rencontre contre Denver : 18 points, 19 rebonds et deux contres. « Je pense qu’on voit actuellement le meilleur Rudy Gobert qui ait jamais été, a réagi le basketteur après le match. J’ai franchi un cap et c’est le fruit d’un travail technique, physique et mental, sans discontinuer. Mais j’ai encore une énorme marge de progression. »