De Pékin, elle ira du côté de Milan-Cortina en 2026. Mais ensuite ? Pour 2030, la flamme des Jeux olympiques d’hiver devrait voyager jusqu’en Amérique du Nord ou au Japon. Et, après ça, le président de la région Paca se voit bien proposer « les Alpes du Sud » pour 2034. Renaud Muselier l’a annoncé le 20 janvier : il a bien l’intention de monter un dossier pour cette échéance. Ou, à défaut, pour l’édition 2038.

Avec quel « épicentre » ? L’élu indiquait ne pas encore avoir déterminé « la ventilation » de son projet. Si les contours de cette possible candidature sont encore flous, elle pourra au moins se servir de l’expérience (avortée) de Nice en 2009. Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) lui avait préféré Annecy pour représenter l’Hexagone en tant que ville requérante à l’organisation des JO 2018, finalement organisés à PyeongChang en Corée du Sud. La capitale azuréenne avait notamment pêché sur sa « note technique ».

« Entre mer et montagne »

Mais quels arguments avait-elle fait valoir à l’époque ? Dans ses dossiers de présentation, retrouvés par 20 Minutes, la collectivité évoquait son positionnement « entre mer et montagne » avec le troisième aéroport international de France et des sommets accessibles en une heure depuis Nice (ce qui lui a finalement été reproché).

Elle mettait aussi en avant « des pistes aux normes internationales » et « Isola 2000, station la plus enneigée de France » en 2007 et 2008. Elle n’hésitait pas non plus à jouer de comparaisons en opposant « les 600.000 m3 de retenues collinaires » pour l’enneigement artificiel de ses onze stations contre « contre 250.000 m3 à Turin ».

« La candidature de Nice Côte d’Azur est vraisemblablement parmi celles dont l’impact sur l’environnement sera le plus limité, puisque près des 2/3 des infrastructures préexistent ou sont planifiées », écrivaient aussi les responsables du projet. Nice pensait alors réhabiliter sa patinoire et comptait sur son projet de « Grand Stade » (l’Allianz Riviera inauguré en 2013) pour les cérémonies d’ouverture et de clôture.

« Les Jeux les plus glamours de l’histoire »

Et tout ça avec l’appui de stars tricolores du sport de haut de niveau. « Il y a tout ici pour faire de ces JO d’hiver un événement hors du commun qui ne ressemblera à aucun autre », rêvait notamment la championne de patinage artistique Surya Bonaly, native de Nice. Stéphane Diagana imaginait aussi « les Jeux d’hiver les plus originaux et sans doute les plus glamours de l’histoire ». De leur côté, les skieuses locales Marion Bertrand, Nastasia Noens et Margot Bailet vantaient aussi « l’organisation […] parfaite », avec « le soleil en plus », des « championnats de France 2008 » alors disputés à Auron et Isola 2000.

Mais ce n’était pas assez pour la commission d’évaluation du CNOSF. Si cette dernière saluait certains équipements, « notamment dans le pôle glace » de la destination, les transports entre village olympique et stations de montagne ainsi que la faible capacité d’hébergement en altitude s’avéraient problématiques.

Depuis, des investissements ont été continuellement engagés. Et le président de la métropole niçoise Christian Estrosi a encore présenté un plan à 45 millions d’euros pour la rénovation et la construction d’infrastructures à Isola 2000. Une augmentation de l’offre de lits est également dans les cartons. De quoi se reprendre à rêver de pouvoir accueillir la flamme olympique ? Réponse dans plusieurs années.