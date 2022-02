Pour les championnats du monde, on pouvait le lire en gros sur son casque noir. Pour les Jeux olympiques d’hiver à Pékin, la marque est moins évidente mais les commentateurs aiment le souligner. Mathieu Faivre, qui vient de remporter la médaille de bronze en slalom géant, est un skieur d’Isola 2000, tout comme la snowboardeuse Julia Pereira de Sousa Malibeau, qui a participé à ses deuxièmes jeux à seulement 20 ans. Une fierté pour cette station azuréenne dont les sportifs « renforcent la notoriété ».

« Pour les JO, ils représentent l’équipe de France donc ils n’ont pas les couleurs d’Isola 2000 mais à chacun de leur passage, la station est mentionnée d’une manière ou d’une autre et ça a un impact, assure Lionel Fernandez, directeur de l’Office du tourisme. D’abord, avec un réflexe des consommateurs mais aussi sur les jeunes et leur pratique. Par exemple, l’année où Julia a obtenu la médaille d’argent, il y a eu beaucoup de petites filles qui se sont inscrites pour des cours de snowboard. »

Isola 2000 « terre de champions »

Pour Jean-Christophe Desens, le directeur du domaine, la participation à cette compétition a « un immense bénéfice » pour la station. « D’une façon générale, ça donne envie de skier. Et ça met également en lumière qu’Isola 2000 dispose d’infrastructures de qualité, comme des pistes de compétitions ou encore le snowpark. Pour nous, ce sont des formidables ambassadeurs, ils font rayonner Isola 2000 à l’international. »

Ainsi, la station maralpine qui se situe à 2000 m d’altitude serait « une terre de champions » comme aime la renommer Mylène Agnelli qui supporte à distance les sportifs sur son Facebook. Pour leur rendre hommage, un mur a même été inauguré entre Isola village et Isola 2000 cet hiver à l’occasion des 50 ans de la station. « Nous voulons dire que nous serons toujours aux côtés de nos grands champions mais aussi avec tous les petits qui poussent dans les clubs. Et on espère que d’ici 50 ans, il y en aura plein d’autres portraits sur cette fresque [qui représente Julia Pereira, Tony Ramoin, Mathieu Faivre] », avait confiée la maire à ce moment-là.

Le responsable du domaine skiable ajoute : « On voit qu’il y a des coureurs qui sont en train de percer et qu’il faut suivre ». « Et ça se bouscule pour les prochaines compétitions », assure le directeur de l’Office du tourisme en citant le ski club comme le meilleur en France et notamment, Romain Mari « à surveiller » en ski cross. Avant de conclure : « On a quand même eu trois médaillés en trois olympiades », conclut-il fièrement.