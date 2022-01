Chacun dans leur spécialité, ils vont faire parler d’eux en 2022. 20 Minutes a choisi de mettre en avant quatre personnalités niçoises actives dans les domaines de la politique, de la musique, du sport et évidemment de la santé.

Eric Ciotti, poids lourd dans la campagne de Valérie Pécresse

En arrivant en tête, début décembre, du premier tour du congrès LR pour déterminer le candidat du parti pour l’élection présidentielle, Eric Ciotti avait créé la surprise. Et Valérie Pécresse, finalement choisie par les militants au second tour, avait immédiatement expliqué qu’elle composerait son projet avec les idées du très droitier député des Alpes-Maritimes dans les prochains mois. Elle lui a d’ailleurs promis « une place très singulière dans [sa] campagne ». « Ensemble, nous aurons le courage de réformer la France », avait-elle aussi expliqué à Saint-Martin-Vésubie, le fief d’Eric Ciotti, où elle effectuait avec lui son premier déplacement officiel. Le parlementaire devrait donc être omniprésent sur la scène nationale en 2022, au moins jusqu’au scrutin. Et pourrait même devenir ministre en cas d’accession au pouvoir de Valérie Pécresse. En attendant, cela ne l’empêchera pas d’être également actif localement. Au grand dam de Christian Estrosi, son ancien mentor et allié. Mi-décembre, Eric Ciotti a lancé un comité de soutien pour la préservation du Théâtre national de Nice et du palais Acropolis, que le maire veut détruire.

Eva, un troisième album (déjà) et des projets plein la tête

Sacrée artiste féminine de l’année aux derniers NRJ Music Awards, en novembre à Cannes, la Niçoise Eva va surfer sur la récente sortie de son troisième album studio, Happiness. Après Queen, qui l’a révélée, et Feed dévoilé cet été et classé en tête des ventes en France, ce troisième opus à seulement 20 ans lui fera continuer une tournée des zéniths en 2022, en fonction des restrictions sanitaires. Sœur d’une star de la téléréalité (Jazz), la toute jeune chanteuse qui s’était d’abord fait connaître en tant qu’influenceuse sous le surnom Eva « Queen » (qu’elle et ses amies se donnaient), emmène désormais une solide communauté de deux millions de fans sur Instagram. Et gère sa carrière comme une businesswoman. Elle espère d’ailleurs se tourner aussi vers la mode, en lançant par exemple une ligne de vêtements. Eva Garnier, de son vrai nom, est « une vraie bosseuse », confiait en 2019 à 20 Minutes un membre de son entourage.

Le skieur d’Isola 2000 Mathieu Faivre, au top à Pékin ?

Avec Tessa Worley, Alexis Pinturault, Clément Noël ou encore Johan Clarey, Mathieu Faivre défendra les chances du ski français aux Jeux olympiques de Pékin. Mais le vainqueur de deux titres mondiaux en géant et en parallèle l’an dernier devra encore gagner en constance cette saison pour espérer accrocher une médaille en Chine. Le 19 décembre, si le skieur d’Isola 2000 signait le meilleur temps de la première manche du géant d’Alta Badia (Italie), deux centièmes devant le favori suisse Marco Odermatt, il terminait finalement 16e… Pour le moment, sur l’exercice 2021-2022, l’Azuréen de 29 ans n’a décroché que deux top 10 en quatre géants. Et il ne lui reste qu’une dernière occasion de débloquer ce compteur avant les JO : à Adelboden le 8 janvier. L’autre skieur natif de Nice, Matthieu Bailet, sera également à suivre à Pékin. Le champion du monde junior du super-G en 2016 vient de réaliser une belle performance. Il a pris la sixième place du super-G de Bormio (Italie) le 29 décembre.

Le Pr Carole Ichai, sur le front de la lutte contre le Covid-19

Face à la vague du variant Delta et à la déferlante annoncée du virus version Omicron, le Pr Carole Ichai sera encore en première ligne cette année. La pugnace cheffe du pôle anesthésie-réanimation au CHU de Nice tient bon depuis le début de la pandémie. Malgré tout. Dernièrement, la spécialiste expliquait à 20 Minutes que « près de 30 % » des malades admis en soins critiques présenteraient un faux certificat de vaccination, ce qui oblige les soignants à être « bien sûr plus attentifs ». Présentée comme « passionnée », « humaine » et « courageuse » tout en étant « modeste », la praticienne avait aussi eu à gérer les suites et les très nombreux blessés de l’attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Il y a un peu plus de deux ans, Carole Ichai avait d’ailleurs reçu la Légion d’honneur. Et Eric Ciotti avait alors salué son « engagement exceptionnel » pendant cette crise.