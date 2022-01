Elle avait été « la surprise » des Jeux olympiques de PyeongChang en 2018. Il y a quatre ans, à 16 ans, Julia Pereira de Sousa Mabileau remportait la médaille d’argent en snowboardcross et devenait la plus jeune Française médaillée aux jeux d’hiver. Une semaine avant le début d’une participation à sa deuxième olympiade, à Pékin, elle s’est confiée à 20 Minutes sur son état d’esprit.

Comment appréhendez-vous la compétition à Pékin ?

J’ai un sentiment un peu étrange. Je n’arrive toujours pas à réaliser que j’y vais et que je vais de nouveau participer à la plus grande course de tous les temps. Avec ma blessure au genou [elle s’est blessée en octobre à l’entraînement et n’a pas pu participer à certains stages], j’ai la sensation de ne pas être vraiment entraînée. Tout le travail que j’ai fait est parti en fumée. Mais je reste motivée malgré le stress. Le mental joue beaucoup sur mes performances alors j’essaie de ne pas trop réfléchir et de rester concentrée.

En quoi est-ce difficile de réussir si jeune ?

Ce n’est pas un âge pour remporter une médaille normalement [rires]. Ça nous tombe dessus et même après des années, je pense qu’on n’est jamais prêt à vivre ce genre d’émotions. Quand on goûte à une médaille olympique, c’est une sensation si incroyable qu’on a envie de toujours en ramener. Ce qui fait que, pendant deux ans après les jeux, j’ai vécu « le revers de la médaille » avec des moments difficiles. J’ai mis du temps à comprendre que c’était devenu mon métier et que j’avais toujours eu la pression de devoir réussir. Depuis toute petite [elle a commencé le snow à 9 ans], j’ai tout gagné rapidement, on attendait donc toujours plus de moi.

Et vous, qu’est-ce que vous attendez de vous ?

Mon objectif, c’est ma réussite sportive et je mets tous mes efforts [elle a décidé d’arrêter les études] pour être une athlète de haut niveau. Je n’ai pas pu m’entraîner sur la piste officielle en novembre comme les autres boarders à cause de ma blessure, alors j’ai hâte d’arriver. Et d’un autre côté, je suis contente car je préfère toujours découvrir au moment venu. De toute façon, je n’ai jamais abordé une épreuve sereinement. Alors, j’essaie de ne pas me mettre la pression même si, au fond de moi, je veux revenir avec une médaille.