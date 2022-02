Les opposants à la démolition du Théâtre national de Nice (TNN) espéraient mettre un coup d’arrêt au projet du maire de Nice, Christian Estrosi, de prolonger la promenade du Paillon. Mais leur recours a été rejeté, a appris 20 Minutes ce jeudi du tribunal administratif de Nice.

Le référé visait à demander la suspension de « l’exécution d’une décision du conseil municipal de Nice du 10 décembre dernier approuvant la désaffectation et le déclassement par anticipation du bâtiment et approuvant sa démolition », rappelle la juridiction. Il était introduit par « l’Association de défense de la Promenade des Arts-Yves Bayard » et par Martine Bayars, la fille de ce dernier, architecte du TNN.

Pas de « condition d’urgence »

Le juge a estimé que « la condition d’urgence, obligatoire pour un référé suspension, [n’était] pas remplie ». « La délibération attaquée déclasse du domaine public communal le bâtiment du théâtre national de Nice mais n’autorise pas les travaux de démolition de ce bâtiment. La démolition procède du seul permis de démolir qui relève de la compétence du maire de Nice » et qui a été délivré le 19 janvier, explique la juridiction.

En début de semaine, le maire de Nice a dévoilé les visuels de l’extension de la promenade du Paillon, 8 hectares de verdure qui recouvriront notamment l’emprise du Théâtre national de Nice. Sa démolition doit débuter dans les jours à venir et s’achever d’ici à la fin de l’année.