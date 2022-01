Vahid Halilhodzic était un homme heureux mardi soir à Yaoundé, après la victoire du Maroc sur le Malawi (2-1) mardi, en 8es de finale de la CAN camerounaise. « Quand vous vous créez autant d’occasions, ça veut dire que l’équipe possède un bon fond de jeu, a lâché le sélectionneur des Lions de l’Atlas. Elle a joué une des meilleures premières mi-temps que j’ai vue à la CAN, et je regarde beaucoup de matchs, avec un tel niveau de rythme, dans la construction… Malheureusement il nous manque l’efficacité. Mais les gars n’ont pas lâché. »

[🎥 RESUME VIDEO] 🏆 #CAN2021

🇲🇦🇲🇼 Le Maroc a eu chaud face au Malawi !

💪 Menés 1-0 après un but stratosphérique de Mhango, ils ont répondu avec En-Nesyri et un coup-franc magistral de Hakimi !

👏 Une victoire 2-1 qui leur ouvre les portes des 1/4 !https://t.co/Vi2vVasFyc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 25, 2022

Après un bijou de 40 mètres du Malawite Mhango pour ouvrir la marque (7e), Youssef En-Nesyri (45e+2) et le Parisien Achraf Hakimi, d’un superbe coup franc (70e), ont permis aux Marocains de se qualifier pour les quarts de finale, dimanche contre le vainqueur de Côte d’Ivoire – Egypte, qui se dispute ce mercredi (17 h).

Une quête depuis 1976

« On ne dit pas qu’on est les meilleurs, qu’on est les plus beaux, qu’on joue le meilleur football, a lancé Halilhodzic. On est dans la modestie, mais derrière nous il y a beaucoup de travail et de détermination. A chaque match comme ça, on est plus forts, on prend confiance. » Le Maroc n’a remporté qu’une fois la CAN, en 1976.