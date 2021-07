Une petite année à l’Inter Milan puis s’en va. Sauf inversion des pôles magnétiques, Achraf Hakimi va rejoindre le Paris Saint-Germain dans les heures qui viennent. Alors que la reprise au Camp des Loges est fixée ce lundi après-midi, l’arrière droit international marocain de 22 ans doit s’engager d’ici mardi, selon L’Equipe. Montant du transfert pour le joueur formé au Real Madrid et passé par le Borussia Dortmund : 60 millions d’euros plus quelques menus bonus, pour un contrat de cinq ans.

Achraf Hakimi avec le maillot de l'Inter Milan, de l'histoire ancienne. - Francesco Scaccianoce / LiveMedia / Sipa

En attendant Gigi Donnarumma, qui deviendra le 25e gardien de l’effectif professionnel, le club de la capitale devrait aussi boucler l’arrivée d’un certain Sergio Ramos. La légende espagnole n’est plus toute jeune (35 ans), mais elle présente l’immense avantage d’être libre après un feuilleton autour de sa prolongation finalement avortée au Real Madrid. L’arrière central apportera son expérience et son sens du jeu (certains diront que j’ai mal écrit « vice ») dans un secteur déjà peuplé par Marquinhos et Presnel Kimpembé.

Les cas Mbappé et Navas à gérer

A part ça, les dirigeants du PSG vont devoir trancher un jour ou l’autre le cas Mbappé, en fin de contrat dans un an. Et peut-être celui de Keylor Navas, que l’on imagine mal dans la peau de doublure de Donnarumma après la saison extraordinaire réussie par le Costaricien.