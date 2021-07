Quatre buts, mais une élimination dès les 8es de finale de l’Euro. Réussi sur le plan individuel, le grand retour en équipe de France de Karim Benzema a été frustrant au niveau collectif. Toutefois, après cinq ans et demi d’absence, l’attaquant du Real Madrid ne semble pas décidé à lâcher les Bleus tout de suite.

Ce dimanche, six jours après la déception suisse, l’avant-centre de 33 ans a publié une vidéo sur Instagram, avec notamment son doublé contre les Helvètes, accompagné d’un message : « Ému de voir ces images, j’aurai aimé voir notre équipe de France au sommet, merci aux supporteurs de toujours croire en nous, les défaites comme les obstacles nous poussent à nous dépasser. Ce n’est que partie remise, on reviendra plus fort. Je tiens également à remercier tous mes coéquipiers, le staff et toute la France d’avoir accueilli mon retour avec autant de bienveillance. » Bon et bien, à très vite alors.