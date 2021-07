Il incarnait encore il y a quelques jours la certitude qu'avec lui, tout finirait par aller bien, malgré les atermoiements tactiques ou un fond de jeu pas toujours au rendez-vous. Après l'élimination face à la Suisse en 8e de finale, son premier véritable échec depuis qu'il est sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps est pointé du doigt comme le principal responsable du fiasco à l'Euro. Responsable de n'avoir pas trouvé la bonne formule, et surtout, responsable d'avoir échoué là où on le pensait incorruptible : la gestion de la vie de groupe et des individualités aux egos débordants.

Le concept de Zone Mixte ? Chaque semaine, la rédaction des sports de 20 Minutes partage le travail de ses journalistes sur la plus grosse actualité sportive du moment. Euro de foot, Tour de France, Jeux olympiques, Ligue 1, Ligue des champions, XV de France, tous nos envoyés spéciaux amèneront leur expertise et, surtout, une bonne dose d’humour. Ça reste du sport, on se détend.

Une émission audio proposée chaque vendredi à partir de 10 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).