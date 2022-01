Anthony Martial va pouvoir se relancer et ainsi espérer se dégager un chemin pour le Mondial-2022 en fin d’année. L’attaquant international français, en difficulté à Manchester United, a été prêté à Séville, deuxième du championnat espagnol, où il est arrivé mardi.

Les deux clubs ont officialisé en soirée sur Twitter ce prêt « jusqu’à la fin de la saison ». Attendu par une nuée de journalistes, Martial est sorti de l’aéroport de la ville andalouse vers 16 heures. Le joueur de 26 ans sera présenté à son nouveau club ce mercredi à 13 heures, au stade Sanchez-Pizjuan.

L’arrivée de Ronaldo qui fait mal

Le départ du Français de Manchester United lors du mercato d’hiver ne faisait plus guère de doute après la passe d’armes, il y a dix jours, entre le buteur et l’entraîneur des « Red Devils » Ralf Rangnick. Le technicien allemand a accusé le joueur d’avoir refusé d’être dans le groupe pour le match de Premier League à Aston Villa (2-2), ce que l’intéressé a fermement démenti sur les réseaux sociaux.

Si les deux se sont réconciliés depuis, cet imbroglio illustre la mauvaise saison de Martial, qui n’a marqué qu’un but en seulement onze rencontres toutes compétitions confondues. Au sein d’une équipe décevante, qui a déjà dit adieu au titre, le Français a subi le retour l’été dernier de la superstar Cristiano Ronaldo, qui l’a relégué sur le banc.

Une place à prendre sur le banc des Bleus

En sélection sa situation n’est pas meilleure. Il est barré par Karim Benzema, auteur d’un retour fracassant en mai dernier. Si Martial a marqué en Ukraine en septembre (1-1) dans un match comptant pour les qualifications pour le Mondial, c’est le Madrilène qui a brillé en remportant la Ligue des nations en octobre, sous les yeux du Mancunien, cantonné sur le banc. En novembre, lors du dernier rassemblement de 2021, son manque de temps de jeu l’a privé d’une convocation par Didier Deschamps, sélectionneur adepte de l’inamovible trio d’attaque composé par « KB9 », Griezmann et Mbappé.

C’est donc pour une place de remplaçant que Martial postule chez les Bleus, face aux Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, voire Wissam Ben Yedder, Marcus Thuram, Moussa Diaby et Olivier Giroud. Mais sans un temps de jeu supérieur en club d’ici l’automne, la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) risque de se disputer sans lui. Ne pas voir le Mondial serait une nouvelle pilule amère à avaler pour celui qui n’avait pas été retenu dans le groupe champion du monde en 2018, alors qu’il a commencé sa carrière internationale en 2015 et qu’il a joué l’Euro-2016 (30 sélections en tout, deux buts). A Séville, les six prochains mois s’annoncent donc palpitants pour Martial, un profil offensif qui manquait au club andalou, meilleure défense de Liga mais pas assez efficace devant le but.