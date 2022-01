Le 15 septembre dernier, à l’issue du match de la Ligue des champions qui opposait le Losc à Wolfsburg, un supporteur de Lille avait été agressé dans un bar non loin du stade. Gravement blessé, ce père de famille de 35 ans avait passé plusieurs semaines dans le coma. Plus de cinq mois après, les policiers chargés de l’enquête ont lancé un appel à témoins qui permettraient de faire avances les investigations.

« Le 15 septembre 2021, vers 0h30, suite à une altercation survenue dans l’établissement ''The Factory'', boulevard de Tournai, à Villeneuve d’Ascq, un homme en a été sorti. Il a alors été violemment agressé sur le parvis à proximité du Factory », expliquent les enquêteurs dans leur appel à témoins.

Identifier les suspects et déterminer les responsabilités

Au moment des faits, il y avait beaucoup de monde dans les bars du secteur, notamment dans l’établissement en question. Difficile donc pour les policiers d’identifier des suspects et de déterminer les responsabilités. Selon le frère de la victime, l’altercation est survenue entre un groupe de personnes qui importunaient une serveuse du bar et un autre groupe composé de son frère et de deux amis.

Toute personne susceptible d’apporter des informations aux enquêteurs est priée de contacter la brigade criminelle de Lille au 03.62.59.80.77.