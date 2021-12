Les Girondins espéraient une autre issue à ce scénario rocambolesque. Remonté contre le manque de souplesse de la Fédération Française de Foot, Bordeaux, qui compte 21 cas positifs au Covid-19 sur 30 joueurs, devrait bien aligner une équipe, sûrement rajeunie, dimanche à Brest pour les seizièmes de finale Coupe de France.

⚽️ La décision de la @FFF est incroyable. En gros, les @girondins doivent jouer peu importe avec qui… les U19, les U15 ou les U11. Le club va se déplacer avec 7 pros (si pas positif d’ici là) et une dizaine de gamins. Lamentable et dangereux ! 1/2 #Bordeaux #Girondins #FCGB — Clement Carpentier (@clementcarpet) December 31, 2021

Sera-t-elle composée majoritairement de professionnels ? Ressemblera-t-elle à une « équipe de fortune » avec des joueurs de la réserve, des U19 ? Pour l’heure, personne ne sait ce que décideront les Girondins.

Suppression de la « règle des sept joueurs »

Alors que le club au scapulaire, via un communiqué jeudi de son président Gérard Lopez, souhaitait, sans le demander réellement, un report de son match à Brest malgré l’intransigeance de la FFF, organisatrice de l’épreuve, cette dernière a ouvert une brèche vendredi en assouplissant exceptionnellement son règlement.

Jusqu’à jeudi, tout club engagé en Coupe de France devait présenter au moins sept joueurs ayant participé à l’une des deux dernières rencontres officielles. « Bordeaux était à la limite, un seul joueur ou un gardien, ce qui revient au même pour nous, peut nous faire basculer », confiait même vendredi peu avant midi le médecin des Girondins Thierry Delmeule. La suppression de cette « règle des sept joueurs » change évidemment la donne, car Bordeaux ne disposait plus que d'un défenseur et six attaquants valides. « Cela nous oblige à jouer », a ironisé Thierry Delmeule à l’annonce de ce changement de règle.

« On va aller à Brest avec l’envie de gagner »

« Ils ont peur qu’on ait encore des joueurs positifs », a embrayé l’entraîneur Vladimir Petkovic, et que Bordeaux déclare de fait forfait. A ce jour, les sept joueurs pros valides sont Timothée Pembélé, Javeiro Dilrosun, Amadou Traoré, Josh Maja, Alberth Élis, Jimmy Briand et Hwang Ui-Jo. Benoit Costil et Gaëtan Poussin ayant été testés positifs au Covid-19, c’est Davy Rouyard qui devrait opérer dans les buts.

Pour le reste de l’effectif, le technicien bordelais va puiser dans les réserves du club pour former son groupe. « Sur un plan médical, s’ils sont aptes à jouer en National 3, ils le sont aussi pour jouer avec nous », a précisé le médecin bordelais.

« On va aller à Brest avec l’envie de gagner, pas que pour participer à un spectacle. Je vais essayer de faire un [groupe] mixte pour mettre toutes les chances de notre côté, a poursuivi Petkovic. En pareil cas, la première chose à faire est de se concentrer sur nous, de bien travailler ensemble. On a été plutôt fort à se sortir des difficultés jusqu’à maintenant, il faut s’entraider les uns les autres, faire bloc. Pour le moment l’autre équipe [Brest] est favorite, ce qui donne l’opportunité de créer une grosse surprise. »