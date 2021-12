Laurent Batlles n’est plus l’entraîneur de Troyes. Le technicien et l’actuel 15e de Ligue 1 ont décidé « de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord » et « en bonne intelligence », pour « donner un nouvel élan au groupe », a annoncé jeudi le club troyen dans un communiqué.

[COMMUNIQUÉ OFFICIEL] L’ESTAC et son entraîneur, Laurent Batlles ont décidé, ce jour, de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord et en bonne intelligence.

➡️ https://t.co/1VewO603oV pic.twitter.com/jvtla8jOZO — ESTAC Troyes (@estac_officiel) December 30, 2021

« Au terme de nombreux échanges, constructifs et bienveillants, il a en effet été convenu de poursuivre la saison en suivant des trajectoires différentes, a expliqué le club. Cette décision stratégique forte vise à préserver toutes les parties et à maximiser les chances de maintien. » L’Estac, qui n’a gagné qu’un match depuis fin octobre (pour six défaites et deux nuls), possède un point d’avance sur Metz et Lorient, respectivement barragiste et premier relégable.

Laurent Batlles avait été nommé en juin 2019 à la tête du club aubois. Il a été sacré champion de France de Ligue 2 la saison dernière.