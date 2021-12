L’annonce du gouvernement a fait bondir les acteurs du foot, comme si on n’avait rien appris du virus ​depuis qu’il est apparu dans nos vies, il y a bientôt deux ans. Le retour des jauges à 5.000 spectateurs dans les stades (et 2.000 dans les salles) sans prêter attention à la capacité d’accueil des différentes enceintes marque un sacré retour en arrière, alors qu’élus locaux et dirigeants planchent depuis de longs mois sur des scénarios de jauges proportionnelles, adaptées à chaque situation.

Mais tout le monde n’a pas dit son dernier mot. Ainsi, le député La République En Marche Sacha Houlié a fait savoir mercredi soir qu’un amendement visant à « proportionner les mesures d’encadrement des conditions d’accès et de présence (…) en fonction de la capacité d’accueil des établissements » a été adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale.

Amendement voté !



C’était une question de bon sens. Les jauges dans les stades et salles de spectacle seront établies à partir du prorata de la capacité d’accueil et non pas en valeur absolue. pic.twitter.com/GBVTbh7pkl — Sacha Houlié (@SachaHoulie) December 29, 2021

La bataille n’est pas gagnée pour autant. Les jauges sont censées entrer en vigueur le 3 janvier, jour où le projet de loi sera examiné à l’Assemblée Nationale. Les amendements restent en sursis lors de la navette parlementaire entre l’Assemblée et le Sénat.