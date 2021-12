Désemparé, Thomas Tuchel. Le coach allemand a vu son équipe de Chelsea se faire rejoindre dans les arrêts de jeu, mercredi soir à domicile contre Brighton (1-1), lors de la 20e journée de Premier League. Un score logique tant les Blues ont subi les vagues adverses après l’ouverture du score de Lukaku en première période, mais frustrant, car dans le même temps Manchester City est venu à bout de Brentford (1-0). Résultat, Chelsea compte désormais huit points de retard au classement.

Le titre s’éloigne donc petit à petit en cette fin d’année compliquée pour les joueurs de Tuchel, qui n’ont remporté que trois de leurs huit derniers matchs de championnat. Mais selon l’ancien entraîneur du PSG, il ne peut de toute façon pas lutter à armes égales à cause de tous les cas de Covid qui touchent actuellement son effectif.

« On se contente de jouer »

« La course au titre ? Comment peut-on prétendre au titre ? Nous avons sept cas de Covid. Nous avons cinq ou six joueurs forfait pour six semaines ou plus. Comment devrions-nous nous battre dans une course au titre, a-t-il interrogé en conférence de presse. Tous les autres qui ont un effectif complet, avec tous les joueurs à l’entraînement, ont les moyens de s’en sortir dans ce Championnat. Nous serions stupides de penser que nous pouvons le faire avec le Covid et les blessures. On se contente de jouer. »

Un brin de mauvaise foi, l’ami Tutuche, car tout le monde est touché en Angleterre. Mardi, la Premier League faisait savoir qu’elle avait recensé 103 cas positifs parmi les vingt clubs de première division entre le 20 et le 26 décembre. Il n’y a pas de honte à se faire distancer par une équipe qui vient d’enchaîner dix victoires d’affilée en championnat.