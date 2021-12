Des buts de partout, du jeu et du spectacle, la Premier League nous a de nouveau régalés à l’occasion du Boxing Day post-réveillon, dimanche. Manchester City et Leicester, son sparring-partner du jour, nous ont notamment offert un récital de football du côté de l’Etihad Stadium, avec une victoire (6-3) des Citizens.

Les hommes de Pep Guardiola ont roulé sur les Foxes durant une première période de très haute volée, inscrivant quatre buts (De Bruyne, Mahrez, Gündogan, Sterling) et produisant un jeu collectif proche de la perfection, avant de plonger totalement et d’encaisser trois pions coup sur coup (Maddison, Lookman et Ihenanacho) au retour des vestiaires. Mais Aymeric Laporte (69e) et Raheem Sterling (87e) ont remis le pied sur l’accélérateur pour tuer la rencontre et offrir à City son quinzième succès en dix-neuf matchs de championnat.

Arsenal déroule, Lacazette s’éclate

Arsenal a également déroulé en s’imposant 5-0 sur la pelouse de Watford, la lanterne rouge de la Premier League, grâce à un doublé de Bukayo Saka (6e, 67e) et des buts de Tierney (44e), Lacazette (84e) et Smithe-Rowe (91e). A la peine en début de saison – voire depuis des années – les Gunners sont en train de retrouver leur lustre d’antan et pratique un football sexy sous les ordres de l’ancien adjoint de Pep Guardiola, Mikel Arteta.

Enfin, Tottenham est facilement venu à bout du Crystal Palace de Patrick Vieira (absent du banc dimanche pour cause de Covid-19) et s’est imposé 3-0 avec des buts signés Kane (31e), Lucas (33e) et Son (74e), tandis que Southampton est allé gagner sur la pelouse de West Ham (3-2).