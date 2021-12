Lors de notre dernier voyage en Angleterre, à l’occasion du déplacement du PSG à Manchester City en Ligue des champions, nous n’avions pu nous empêcher de faire les gros yeux en assistant, impuissant, à l’absence quasi-totale du respect des gestes barrières de nos amis britanniques face à l’épidémie de coronavirus. Pas ou peu de distanciations sociales et, surtout, un port du masque non obligatoire dans les transports en commun : c’est peu de dire que les Anglais étaient à la cool vis-à-vis du virus.

Mais avec l’apparition du variant Omicron et la flambée des cas de Covid-19 outre-Manche cers derniers jours, Pep Guardiola, qui affronte Leicester ce dimanche en championnat, a décidé de lancer une fusée de détresse pour appeler les supporters à se faire vacciner et à porter le masque afin d’éviter un retour des huis clos dans les stades de Premier League. Ce qui, ne nous voilons pas la face, devrait finir malgré tout par arriver.

« Dans les stades, les gens ne portent pas de masque »

« Honnêtement, je n’aimerais pas ça, a déclaré le manager des Citizens, alors que trois matchs du Boxing Day prévus ce dimanche ont déjà été officiellement reportés. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’est différent de jouer avec du public. Mais les cas (de Covid-19) augmentent partout dans le monde. Les gens vont dans les stades et peuvent se contaminer les uns les autres. Dans les stades, les gens ne portent pas de masque. C’est ce qui me surprend le plus. Nous devrions recommencer, insiste-t-il : vaccination, rappel si c’est ce qui est décidé, mais aussi respect des gestes barrières, se laver les mains, respecter une distanciation sociale et porter un masque. »