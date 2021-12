Le match entre Brive et Clermont, comptant pour la 13e journée du Top 14 et prévu initialement dimanche, a été reporté en raison de cas de Covid-19 parmi l’effectif de l’ASM, a annoncé samedi la Ligue nationale de rugby (LNR).

« En raison de la situation sanitaire de l’effectif de l’ASM Clermont, à la suite de nouveaux tests, le match Brive-Clermont, est reporté. La date de report de la rencontre sera communiquée ultérieurement », a indiqué la LNR dans son communiqué.

Un Boxing Day à quatre matchs

Samedi, la LNR avait annoncé que les rencontres Racing 92 - Pau et Toulon – Bordeaux-Bègles prévues lundi étaient reportées pour les mêmes raisons.

La 13e journée de Top 14, rebaptisée Boxing Day en référence à ce qui se fait dans le Championnat d’Angleterre de football, ne comprend plus que quatre matchs avec dimanche Perpignan-Castres (16h00) et Stade toulousain-Stade Français (21h05), avant Biarritz-Montpellier (19h00) et La Rochelle-Lyon (19h00) lundi.