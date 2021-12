C’était devenu un secret de polichinelle ces derniers jours. Christophe Urios a décidé ce lundi de prolonger son contrat avec l’Union Bordeaux-Bègles. L’emblématique manager de l’UBB l’a annoncé cette après-midi à son président, Laurent Marti, lors d’une dernière réunion. Il s’agit d’une prolongation de deux ans. Il est désormais lié au club jusqu’en juin 2025, comme un certain Matthieu Jalibert.

C’est une excellente nouvelle pour l’UBB tant Christophe Urios a apporté au club bordelais depuis son arrivée en 2019. L’ancien manager d’Oyonnax et de Castres obtient depuis maintenant deux ans et demi des résultats exceptionnels. Dès sa première saison, il a emmené l’Union au sommet du Top 14 avant que la saison ne soit arrêtée par l’épidémie de Covid-19. La saison dernière, le club a tout simplement joué trois demi-finales, une en championnat et deux en Coupe d’Europe. Enfin, cette saison, l’UBB est actuellement le leader du Top 14 après sa victoire contre Toulouse il y a quinze jours.

Des garanties sur le fonctionnement du club

Selon nos informations, Christophe Urios a décidé de poursuivre l’aventure car il considère qu’il n’a pas fait le tour de la question à l’UBB. Il a aussi obtenu des garanties sur le centre de formation avec qui il espère une meilleure collaboration et sur le recrutement. « Heureusement que Matthieu Jalibert a resigné car ça faisait deux ans que le club perdait ses meilleurs joueurs, glissait l’un de ses proches. C’était important pour lui. Et puis, s’il reste c’est qu’il a la main sur le recrutement sinon il serait parti. » Une donnée à prendre en compte quand on connaît l’implication de Laurent Marti dans celui-ci.

Le président et son entraîneur semble avoir trouvé le juste milieu pour poursuivre main dans la main l’aventure. La réaction de Laurent Marti : « Je suis heureux de vous annoncer la prolongation de notre manager Christophe Urios jusqu’au 30 juin 2025. Christophe est un homme essentiel dans notre projet de club. Nous avons des objectifs très ambitieux, pour les atteindre l’Institution UBB doit s’entourer des meilleurs éléments. »