Un bon vieux retour du karma. Voilà ce qu’a vécu dimanche soir l’ailier du Racing 92, Teddy Thomas. Pour son équipe, celui-ci fut même terrible avec au final une défaite dans les grandes largeurs face à l’Union Bordeaux-Bègles (14-37) lors de la 11e journée de Top 14. Il faut dire que les Franciliens, et particulièrement l’international français, l’ont bien cherché. Le chambrage, c’est bien mais cela a ses limites.

Après déjà plusieurs attitudes douteuses, dont une passe à la cuillère en toute décontraction à l’arrêt, Teddy Thomas est allé encore plus loin. On est en fin de première mi-temps, l’ailier récupère le ballon au sol, s’arrête et là, il fait tout simplement signe à son adversaire [Santiago Cordero] de venir vers lui tel un boxeur en plein combat ! « C’est la première fois que je vois ça, moi », avouait Christophe Urios, le manager de l’UBB, à la fin de la rencontre.

Pas « le garçon le plus courageux du monde » pour Chabal

Un geste pas très rugby dont il s’est bien sûr servi pour regonfler ses joueurs à bloc : « Je leur ai dit trois choses [à la mi-temps]. Et la première, qu’ils nous prenaient pour des cons, explique-t-il. Je ne sais pas si ça les a motivés [ses joueurs], mais on s’en est servi oui. La vie, elle est souvent juste. » Résultat des courses, un deuxième mi-temps de feu de l’UBB avec un 31-0 infligé au Racing 92. Et avec cerise sur le gâteau, un Santiago Cordero auteur d’un triplé au nez et à la barbe de Teddy Thomas.

🗨️ "Quand t'es à cinq mètres de la ligne et que tu dois mettre un essai fais pas de cinoche quoi. Ça nous a un peu gonflé"



Cette attitude n’est pas non plus passée inaperçue auprès d’un certain Sébastien Chabal. En plateau, le consultant rugby de Canal+ en a remis une couche sur les Franciliens et Teddy Thomas : « Je ne sais pas s’ils prennent leurs adversaires de haut mais j’ai vu quelques gestes dans ce match qui m’ont choqué. Peut-être que ces garçons doivent redescendre sur terre. J’ai vu Teddy Thomas faire un geste pas très respectueux en première mi-temps… Et je ne crois pas que c’est le garçon le plus courageux du monde. » Aïe, ça pique !