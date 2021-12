Le multiplex du Covid-19 en Premier League se porte bien, merci pour lui. Après l’ancienne gloire de Liverpool et actuel manager d’Aston Villa, Steven Gerrard, déclaré positif samedi et absent du banc de touche pour les deux prochains matchs contre Chelsea (dimanche) et Leeds (mardi), c’est au tour de Patrick Vieira de jeter l’éponge.

Crystal Palace vient en effet d’annoncer que son entraîneur français a été testé positif au Covid-19 et qu’il ne sera donc pas sur le banc de son équipe pour le match contre Tottenham, ce dimanche, à 16h00. Il sera remplacé par son adjoint Osian Robert.

Trois matchs du Boxing Day reportés

La tenue même de ce derby londonien semblait sur la sellette, selon la presse britannique, mais la Premier League a refusé la demande formulée par Palace de reporter ce match du Boxing Day.

Pour l’heure, treize rencontres, dont trois ce week-end comptant pour la 19e journée, ont été reportées pour des raisons sanitaires en Angleterre ces dernières semaines, alors que le Royaume-Uni est frappé de plein fouet par la résurgence de cas de Covid-19 liée notamment à l’identification d’un nouveau variant baptisé Omicron.