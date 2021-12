C’est une surprise, dans le sens où les résultats étaient en progrès ces dernières semaines. Mais le strict bilan comptable n’a visiblement pas suffi aux dirigeants de l'AS Monaco, qui ont décidé de se séparer de l’entraîneur Niko Kovac, annonce l'Equipe. Le Croate a été averti ce jeudi qu’il n’avait plus la responsabilité de l’équipe première, passage obligé avant la rupture de contrat.

Des méthodes qui ont fini par lasser

Kovac était arrivé sur le banc monégasque à l’été 2020, en remplacement de Robert Moreno. Sa première saison avait été aboutie, avec une troisième place en Ligue 1 et un style de jeu offensif remarqué. Les choses ont été plus compliquées depuis le début de cette saison, marqué par une élimination en tour préliminaire de Ligue des champions et quelques gros ratés en championnat.

L’absence de progression de l’équipe lui a été fatale, explique l’Equipe, tout comme sa gestion autoritaire du vestiaire, qui a commencé à se lasser de ses méthodes. Kovac laisse – tout de même – le club à la sixième place de L1 (à deux points du podium) et qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa.