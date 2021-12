Les absences de Marco Verratti, Kylian Mbappé (suspendus) et Neymar (blessé) étaient déjà connues avant le déplacement du PSG à Lorient, ce mercredi soir. Mais le coronavirus s’est invité dans l’effectif du leader de Ligue 1 pour compliquer le travail de Mauricio Pochettino.

Un groupe de 2️⃣2️⃣ joueurs pour le déplacement à Lorient ! 🗒️#FCLPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 22, 2021

« Suite aux tests PCR effectués hier [mardi] et ce matin, [le défenseur] Thilo Kehrer et [le milieu] Eric-Junior Dina Ebimbe ont été testés positifs [au] Covid-19, a indiqué le club sur son site, au moment de communiquer le groupe pour le rendez-vous chez l’avant-dernier. Ils vont respecter l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté. Leandro Paredes, quant à lui, avait été placé à l’isolement hier par précaution. »

La tenue de ce match de la 19e journée de L1 n’est toutefois pas menacée. Selon le dernier protocole médical de la LFP, une équipe est autorisée à jouer tant qu’elle dispose d’au minimum 20 joueurs, dont un gardien. Confortable a priori, même si, on le sait, tout va très vite dans le football. Et encore plus avec le variant Omicron.