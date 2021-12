Au stade Vélodrome,

« C’est une erreur de ma part même si je pense qu’on aurait pu mieux défendre. C’est un centre sans grand danger, on a mal relancé et quand on relance mal et dans l’axe… La frappe est totalement ratée et si je ne mets pas main, il n’y aurait pas eu but. Quand je me tourne, j’essaye de mettre ma main gauche contre mon corps. Mais à vitesse réelle, ça va vite… » Une analyse pleine de lucidité, et de déception, de la part du milieu de terrain​ Boubacar Kamara, auteur d’une main dans la surface bretonne à la 50e minute du match entre l'OM et le Stade Brestois.

Les Marseillais avaient fait le taf jusque-là, en ouvrant le score dès la 30e minute, grâce à une frappasse de Gerson sous la barre. « Je pense que le penalty est le tournant du match. La première mi-temps, on l’a bien maîtrisé, on avait le ballon, des occasions, ils n’ont pas été dangereux en première. On n’a pas bien débuté la deuxième et c’est ce qui nous a mis dedans après », expliquait après coup Mattéo Guendouzi.

« Ça fait un moment qu’on a du mal à se mettre à l’abri »

La mi-temps, et ce coup du sort, ont complètement remis les Brestois dans le match. Et c’est Romain Faivre qui a permis à ses coéquipiers de revenir au score (53e). Avant que les Brestois ne punissent les joueurs de l’OM, grâce à une jolie action collective, ponctuée par un superbe but d’Honorat, là aussi une lourde frappe sous la barre de Pau Lopez (70e).

Et à défaut de tuer le match, les Marseillais n’ont jamais réussi à revenir. « On sait que quand on mène 1-0 il faut vite se mettre à l’abri. Ça fait un moment qu’on a du mal à mettre ce 2e et 3e but pour nous mettre à l’abri. Aujourd’hui on s’est fait punir », a encore justement analysé Boubacar Kamara, au moins aussi déçu que Guendouzi.

Avec l’impression de les voir retomber dans leurs travers, et de faire tourner le ballon sans jamais trouver de solution, ou presque. « Ce n’est pas la première fois depuis le début de la saison, il y a plein de matchs qu’on maîtrise mais on n’arrive pas à marquer le 2e but, comme à Nantes. Donc on sait qu’à n’importe quel moment on peut se faire égaliser. Et on reprend un but derrière », poursuivait Guendouzi.

« C’est le scénario auquel on s’attendait »

C’est finalement Jorge Sampaoli qui résume le mieux cette contre-performance. « Oui on est très frustrés. Nous avons bien joué lors de la première mi-temps, avec beaucoup de possessions. Le penalty a rendu notre équipe désordonnée, et Brest a bien tiré parti de la situation. On a été supérieur pendant plus grande partie du match, donc oui très frustrant », regrettait l’Argentin.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour les Marseillais, avec cette fois une issue négative. L’équipe de Sampaoli semble beaucoup trop prévisible, et finalement inoffensive. « C’est le scénario auquel on s’attendait. On l’a vu à Nantes aussi, ils font une passe à 10, sans être trop dangereux non plus. Il fallait bien défendre. On a bien utilisé les espaces », s’en est presque amusé Michel Der Zakarian. Avec ou sans 9, l’OM ne retrouve pas la recette du début de saison, lorsqu’ils l’emportaient, en prenant deux buts certes, mais en en mettant trois ou quatre.