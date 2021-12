OM - Brest EN DIRECT : Gerson en mode grantatakan... Suivez cette rencontre avec nous

Bonjour tout le monde, et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce match de la 17e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Stade Brestois. Un match beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît pour les hommes de Jorge Sampaoli puisque les Bretons restent sur cinq victoires de suite en Ligue 1, une première dans leur histoire ! Après un début de saison perturbé par son non-transfert vers le Milan AC, Romain Faivre revient en très grande forme. Steve Mounié, leur attaquant, est toujours aussi dominateur dans les airs, donc attention aux coups de pied arrêtés.

Les Marseillais tenteront eux de conforter leur deuxième place au classement en enchaînant un troisième succès de suite, après leurs deux courtes victoires contre Troyes (1-0), puis Nantes (0-1). Mais Dimitri Payet, le maître à jouer de l’OM, est incertain, et on connaît les difficultés de son équipe lorsqu’il n’est pas là. Milik sera t-il titulaire après la bonne prestation des Marseillais, sans véritable numéro 9, mercredi contre Nantes ? Le Turc, Cengiz Under, est lui de retour après sa blessure au dos.

» Rendez-vous à 16h45 pour suivre en direct ce match