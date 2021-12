On peut avoir plus de Ballons d’Or que de membres de sa famille et ne pas être persuadé d’être le meilleur joueur de l’histoire (ou au moins de faire semblant). Lionel Messi dit ne pas « accorder tellement d’importance » à la course au GOAT (meilleur de tous les temps). « Je ne l’ai jamais dit, pensé, ni même essayé de me faire à cette idée. Pour moi, le seul fait de pouvoir être considéré ou cité comme l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est plus que suffisant, a déclaré l’Argentin dans un entretien à France Football […] Je ne sais pas comment le dire pour que ce ne soit pas mal interprété… Ce n’est pas que ça ne m’intéresse pas, mais, disons, que je n’accorde pas tellement d’importance à tout ça. Ça ne change rien pour moi d’être le meilleur ou non. Et je n’ai jamais non plus cherché à l’être ».

L’Argentin est également revenu sur le geste d’attention à son égard à son arrivée au Paris Saint-Germain​ à la fin de l’été. Le Brésilien avait mis son numéro 10 à disposition de Messi, qui a finalement refusé. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir apprécié le geste. « Le 10, c’était lui. Moi, j’étais nouveau au club, je venais pour aider. C’était un geste extraordinaire de sa part. Je m’y attendais, car je connais Ney. Nous avons passé du temps au Barça et nous sommes amis. Il me semblait plus juste qu’il garde le numéro 10. C’est pourquoi j’en ai pris un autre qui me plaisait. » On a fini par s’y habituer, mais le numéro 30, quand même, Leo…