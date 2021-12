Mauricio Pochettino était en conférence de presse ce vendredi, avant le déplacement des Parisiens ce week-end à Lens (samedi, 21 heures), pour faire un point sur l’actualité du PSG. Que faut-il retenir de cet échange avec la presse ? Comme d’hab, pas grand-chose. Interrogé sur les difficultés de Leo Messi face au but – l’Argentin n’a inscrit qu’un petit pion depuis son arrivée en Farmers League –, Poché n’a pas semblé plus inquiet que cela. « Leo c’est quelqu’un qui a toujours marqué des buts. C’est aussi une question de temps, il va en marquer beaucoup ici », a-t-il assuré.

L’ancien boss des Spurs a aussi eu un mot doux pour Marco Verratti, « un des joueurs les plus forts » qu’il a eu à entraîner depuis le début de sa carrière sur un banc. Dommage qu’il soit aussi souvent blessé, quoi. Mais pour Pochettino, c’est avant tout une histoire de « malchance ». Pour finir, Pochettino a évoqué brièvement la question du prochain mercato hivernal. Après avoir dit qu’il n’attendait « pas de signatures à la trêve », l’ancien joueur parisien a fini par rectifier : « Je n’ai pas parlé de ça après le match de Nice. Ce n’est pas du tout le moment de parler de cela. Le moment venu on discutera avec le club pour voir s’il y a des besoins dans l’équipe mais on est loin de ça ».

Ramos préservé pour la seconde fois de suite

Pour être totalement complet, faisons un point médical avant le déplacement à Bollaert. En plus d’Herrera, qui « reprendra l’entraînement dimanche », de Julian Draxler, dont le retour est espéré d’ici « deux à trois semaines » et de Neymar, dont « l’entorse nécessitera de nouveaux examens en milieu de semaine prochaine afin de préciser la durée de son indisponibilité », le PSG devra aussi faire sans Sergio Ramos, déjà laissé au repos contre Nice mercredi après son retour à la compétition le week-end dernier. Le joueur, « dont la charge de travail a été adaptée pour une fatigue musculaire suite à la reprise en compétition reprendra l’entraînement avec le groupe dimanche », a indiqué le club dans un communiqué.