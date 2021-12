L’Allemagne s’indigne, la Pologne s’offusque et même en Espagne, ça toussote. La septième victoire de Lionel Messi au Ballon d’Or, officialisée lundi soir à Paris, a fait jaser la planète foot. Le toujours volubile Lothar Matthaüs, ancienne légende du Bayern Munich et de la Mannschaft sacrée en 1990, a résumé le sentiment partagé par de nombreux acteurs et observateurs : « Honnêtement, je n’y comprends rien. »

Robert Lewandowski, vainqueur moral de l’édition fantôme 2020, aurait-il mérité de l’emporter plutôt que l’Argentin, loin d’avoir signé sa meilleure année malgré son sacre à la Copa América ? Toutes ces considérations font bien rire Jorge Messi.

Le papa de la Pulga, qui est aussi son agent, s’est ainsi fendu d’un commentaire laconique sur Instagram : « Bla bla bla continuez ». Une version personnelle de « la bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe ». Parfois décisif mais rarement convaincant dans le jeu avec le PSG, Lionel Messi continue sa marche en avant. Sur le terrain comme dans l’Histoire.