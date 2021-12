Xavi n’en démord pas, malgré ses pépins physiques à répétition et des problèmes chroniques de retard aux entraînements ou aux réunions organisés par le club, Ousmane Dembélé reste un joueur-clé du FC Barcelone à ses yeux. C’est simple, depuis qu’il est arrivé sur le banc du Barça pour succéder à Ronald Koeman, l’ancien milieu de terrain de génie ne cesse de couvrir l’attaquant français de laurier. La dernière en date, ce vendredi, en conférence de presse avant le match des Blaugranas face au Betis Séville.

« Pour moi, il est peut-être le meilleur au monde à son poste. Ça ne dépend que de lui, de son travail, de son engagement. Pour moi, c’est clair : le projet que l’on a pour le Barça, on le pense avec lui. Il peut beaucoup peser dans ce projet. On le voit comme un joueur-clé pour le futur », a-t-il déclaré.

Revenu d’une élongation à la cuisse gauche fin novembre, Ousmane Dembélé (24 ans, 27 sélections) est en négociations avec son club pour prolonger son contrat, qui expire dans sept mois, le 30 juin 2022. « Je suis persuadé qu’il n’y a pas que le côté économique qui importe, il y a aussi le projet sportif, c’est fondamental. Pour le projet sportif, je crois qu’il en est adéquation. Après, les chiffres, ça ne dépend pas de moi, ça concerne le club et l’entourage du joueur », a expliqué Xavi.

Laporta lui dresse le tapis rouge

Interrogé sur la possibilité d’écarter le champion du monde français s’il ne prolonge pas, Xavi a rétorqué : « Ce n’est pas l’objectif. Un joueur qui est sous contrat doit jouer. Soyons positifs : on préfère penser qu’il va prolonger ici. Mais même dans le cas contraire, s’il a un contrat, il jouera. » Le technicien catalan poursuit : « Il va bien, on décidera demain [samedi] comment on veut jouer, mais il va bien. Il a l’air heureux, content, il s’entraîne bien, il est à disposition de l’équipe. »

Le président du FC Barcelone Joan Laporta a précisé dans un entretien diffusé vendredi matin sur la télévision publique catalane TV3 que « Dembélé souhaite rester ». « On a une très bonne relation, on veut qu’il reste. Mais ce sont des situations qui exigent des négociations. […] Je suis enthousiasmé par Dembélé. Pour moi, il est meilleur que Mbappé », a tranché Laporta. Visiblement, on ne recule devant rien pour convaincre Dembouz de prolonger.