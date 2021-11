Après un peu plus de deux semaines de mer, Sébastien Rogues et Matthieu Souben ont de nouveau les pieds sur la terre ferme. A bord de leur multicoque de 15 mètres (Primonial), ils sont arrivés les premiers dans la nuit de lundi à mardi en Martinique pour s’imposer dans la catégorie des Ocean Fifty lors de la Transat Jacques Vabre.

Le duo de skippers a passé la ligne dans la baie de Fort-de-France à 21h54 heure locale (2h54 heure de Paris) après être parti le 7 novembre du Havre avec une flotte au total de 79 bateaux, répartis sur quatre classes de voiliers avec trois parcours différents en fonction de la puissance du bateau.

« Des moments rares dans une vie »

« C’est beaucoup de bonheur, on est heureux des efforts qu’on a fournis pendant quinze jours. C’est génial ! C’est des moments rares dans une vie, et ça, ça n’a pas de prix », a lancé un large sourire aux lèvres Rogues, qui répondait aux journalistes depuis son bateau amarré au ponton et éclairé par la pleine lune.

Les deux marins sont arrivés avant les bateaux les plus rapides du monde, les Ultimes (maxi-trimaran volant de 32 m de long), qui ont un parcours un tiers plus long que les Ocean Fifty, et dont l’actuel leader, le tandem Franck Cammas/Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) est attendu à partir de ce mardi à mi-journée (heure de Paris). « Ça fait toujours plaisir d’arriver avant les Ultimes, faut le dire ! Ils n’avaient vraiment pas le même parcours que nous, et de toute façon ça reste les plus beaux bateaux du monde avec les meilleurs marins du monde. Ça, ça ne changera pas. Mais y a peu de chance dans la vie où tu peux gagner la Jacques Vabre et encore moins la gagner devant les Ultims alors peut-être que celle-là, ce sera la seule de notre vie », s’est réjoui Rogues.

Rogues et Souben se sont associés pour la deuxième fois sur la Transat Jacques-Vabre. En 2019, ils avaient terminé troisièmes en Multi 50 (ex-Ocean Fifty). Rogues, 35 ans, s’est lui offert sa deuxième victoire sur la course en double après son succès en compagnie de Fabien Delahaye en 2013 en class 40 (monocoque de 12 m).