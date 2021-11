La liste a été publiée ce lundi. Une cinquantaine de fédérations ont été sanctionnées par la FIFA en raison de différents incidents lors des qualifications pour le Mondial 2022. La France en fait partie : l’instance mondiale du football lui a infligé une amende de 2.000 francs suisses d’amende (1.895 euros) parce qu’une proportion non précisée de spectateurs ne portait pas de masques lors du match contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), le 1er septembre à Strasbourg. La FFF ne devrait pas risquer la faillite après cette sanction, bien plus légère que d’autres.

Comme prévu, la plus lourde est revenue à la Hongrie pour insultes racistes de ses supporteurs et diverses entorses à la sécurité (usage de fumigènes et blocage d’escaliers), soit deux rencontres à huis clos dont une avec sursis, un match à l’extérieur sans supporteurs, et un total de 281.000 francs suisses d’amende (266.000 euros).

« Comportement discriminatoire »

L'Argentine a de son côté écopé de 30.000 francs suisses d’amende [28.430 euros] et d’une rencontre avec une jauge « limitée », non chiffrée pour l’instant, en raison du « comportement discriminatoire » de supporteurs lorsque l’Albiceleste a reçu l’Uruguay.

Enfin, le Mexique devra s’acquitter de 100.000 francs suisses de pénalité (95.000 euros) et sera privé de public pendant deux rencontres, lui aussi sanctionné pour le « comportement discriminatoire » de supporteurs lors de la réception du Canada puis du Honduras en octobre.