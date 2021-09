Des supporteurs hongrois s’étaient déjà signalés par des cris racistes lors du match contre la France (1-1) à Budapest, au cours du dernier Euro. Des incidents similaires ont eu lieu jeudi soir face à l’Angleterre, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Des médias britanniques, comme la BBC et Sky News, ont fait état de chants racistes ayant visé les joueurs noirs Jude Bellingham et Raheem Sterling pendant ce match facilement remporté 4-0 par les « Three Lions » (buts de Sterling, Kane, Maguire et Rice).

« Il est totalement inacceptable que des joueurs anglais aient fait l’objet d’insultes racistes en Hongrie la nuit dernière », a réagi ce vendredi le Premier ministre britannique Boris Johnson sur Twitter. Le chef du gouvernement conservateur a enjoint la Fifa à « prendre des mesures fortes contre les responsables pour garantir que ce genre de comportement honteux soit éradiqué pour de bon ».

It is completely unacceptable that @England players were racially abused in Hungary last night.



I urge @FIFAcom to take strong action against those responsible to ensure that this kind of disgraceful behaviour is eradicated from the game for good.