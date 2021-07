L’Angleterre est un peu ébranlée depuis sa défaite en finale de l' Euro. Après les ratés de Rashford, Sancho et Saka lors de la séance de tirs au but, les trois joueurs ont reçu un torrent d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. Une fresque représentant Marcus Rashford à Manchester a également été dégradée. Dès le lendemain, de nombreuses personnalités ont condamné ces réactions, et les habitants de Manchester ont recouvert les graffitis insultants avec des messages de soutien.

Mais désormais, le Premier ministre Boris Johnson, qui était pourtant contre le genou à terre de l’équipe d’Angleterre en début de tournoi, souhaite aller plus loin. « Je condamne très fermement les déferlements racistes auxquels nous avons assisté dimanche soir », a déclaré le dirigeant conservateur devant les députés.

« Et donc, ce que nous faisons aujourd’hui, c’est prendre des mesures pratiques pour assurer que le régime d’interdiction (de stade) de football soit modifié, de sorte que si vous êtes coupable d’injures racistes en ligne envers des footballeurs, vous ne pourrez vous rendre au match. Pas de mais, pas d’exemptions et pas d’excuses », a-t-il annoncé.

Mardi, le dirigeant britannique avait reçu à Downing Street des représentants des sociétés de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat et Instagram. « Nous avons maintenant l’opportunité de demander des comptes à ces entreprises et faire en sorte qu’elles risquent des amendes », a indiqué le dirigeant, en référence à un projet de loi du gouvernement sur la sécurité en ligne, qui prévoit des sanctions pouvant atteindre 10 % de leurs revenus mondiaux.