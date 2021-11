Lors de l’officialisation de sa blessure au cours de l’Euro, il était question d’une absence supérieure à quatre mois. Les délais sont à peu près respectés. Victime d’une rupture du biceps fémoral droit le 19 juin lors de Hongrie-France à Budapest (1-1) et opéré quelques jours plus tard, Ousmane Dembélé figure dans le groupe barcelonais convoqué pour le déplacement en Ukraine face au Dynamo Kiev, ce mardi.

Seulement troisième du groupe E de Ligue des champions à mi-parcours, le Barça, en pleine crise et dirigé par l’intérimaire Sergi Barjuan (en attendant Xavi ?), n’a plus le droit à l’erreur chez le dernier. Les Blaugrana seront privés de Gérard Piqué (élongation) et de Sergio Aguero (arythmie cardiaque), sortis lors du triste nul face à Alavès (1-1), samedi en Liga.

Lenglet et Umtiti également convoqués

Outre Dembélé, Clément Lenglet et Samuel Umtiti font partie des 23 joueurs retenus, comme Ansu Fati, Frenkie De Jong et Ronald Araujo, qui ont quitté l’infirmerie.