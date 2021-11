Son départ du Barça, son adaptation à Paris – « une ville merveilleuse malgré le climat » – , son avenir sur et hors du terrain… Lionel Messi a donné une interview d’une heure publiée ce lundi par le quotidien catalan Sport, au cours de laquelle il a balayé toute sa riche actualité.

Et, une nouvelle fois, on comprend que le nouvel attaquant du PSG n’avait pas des posters de George Weah ou de Vincent Guérin dans sa chambre d’enfant. Son club de cœur reste le Barça. « Comme je l’ai expliqué lors de mon départ, la vérité c’est que j’ai fait tout ce qui était possible pour rester, assure la Pulga. Jamais, à aucun moment, on ne m’a demandé de jouer gratis. On m’a demandé de baisser mon salaire de 50 % et je l’ai fait sans aucun problème. Nous étions prêts à aider davantage le club. Mon désir et celui de ma famille était de rester à Barcelone. »

Le sextuple Ballon d’or en profite au passage pour régler quelques comptes avec le président du Barça Joan Laporta, qui confessait début octobre avoir eu « un espoir ultime, qu’à la dernière minute, Messi dise : "je joue gratuitement" ».

« Nous retournerons vivre à Barcelone »

Si la brouille avec son ancien patron est avérée, elle ne saurait ternir l’amour de l’Argentin de 34 ans pour le club et la ville de sa vie, dont il parle avec nostalgie. « Je ne sais pas si ce sera lorsque s’achèvera mon contrat avec Paris [en 2023 ou 2024, selon l’activation ou pas de l’année optionnelle], mais nous retournerons vivre à Barcelone. »

Et Leo n’entend pas s’offrir une retraite oisive dans son écrin doré de Castelldefels. « J’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club. J’aimerais être secrétaire technique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera au Barça ou pas. Ou si ce sera d’une autre manière. »

Objectif C1

En attendant de raccrocher pour mettre une cravate, et malgré un début d’aventure parisienne en demi-teinte, Messi assure sans surprise se sentir bien avec sa famille dans la capitale française, où il est venu pour remporter une cinquième Ligue des champions personnelle. Avant de plier les gaules pour de bon, direction la Catalogne ?