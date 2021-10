C’est pas demain, c’était pas hier, c’est maintenant comme dirait un certain Pascal Dupraz. Si les Girondins ne jouent pas encore leur peau en Ligue 1 comme le Téfécé à l’époque de cette incroyable causerie de l’entraîneur savoyard, c’est bien un premier moment de vérité qui les attend ce dimanche (15 heures) face au Stade de Reims. Et l’un d’entre eux sera particulièrement attendu : Fransergio. En l’absence d’Otavio et Onana (tous les deux suspendus) au milieu de terrain, le Brésilien aura la lourde tâche de prendre leur relais.

Problème pour les Marine et Blanc, l’ancien capitaine de Braga, plus chère recrue de l’été (4,5 millions d’euros hors bonus), est complètement hors du coup depuis son arrivée. Très loin de son meilleur niveau, incapable pour le moment de répondre à la dimension physique du championnat français, Fransergio a déjà coûté plusieurs buts à son équipe (Lens et Montpellier). Depuis deux matchs, il faisait même banquette. Une situation à laquelle pas grand monde ne s’attendait étant donné le CV du garçon. Alors c’est quoi le problème avec le milieu de terrain ?

Un vrai diesel ?

Sans lui chercher à tout prix des excuses, il faut comme souvent regarder dans le rétro pour essayer de comprendre les difficultés du Brésilien. Le joueur a vécu une arrivée un peu particulière. Très rapidement d’accord avec Bordeaux comme le révélait 20 Minutes dès le 11 août, il ne signe son contrat que le 25 août, faute de départs au club. Pendant tout ce temps-là, il s’entraîne tout d’abord seul à Braga puis attend une semaine dans un hôtel de Bordeaux avant finalement de s’engager pour trois ans (plus une année en option). Pas la meilleure des préparations. Et encore moins quand la mécanique commence à se rouiller, à 31 ans. Résultat des courses : il est loin d’afficher les meilleures performances physiques aux Girondins et surtout, il se fait très sévèrement secouer par ses adversaires lors de ses premières apparitions.

Fransergio et Admar Lopes lors de la signature du Brésilien aux Girondins. - Clément Carpentier / 20 Minutes

« Pour moi, il n’y a rien d’anormal, répond Marcelo Lipatin, ce n’est pas un problème physique, technique ou tactique ! C’est juste une question d’adaptation. Tout a changé pour lui. Le club, la langue, le pays… Il est en train de digérer tout ça. » L’ancien attaquant uruguayen notamment passé par le PSG au début de sa carrière et actuel agent du milieu de terrain rappelle au passage que Fransergio avait « connu la même chose » lors de son arrivée à Braga en 2017. Sa première saison avait même été cauchemardesque avec une rupture des ligaments croisés du genou droit au début du mois de décembre. Plus globalement, et à part la saison dernière, Fransergio est un vrai diesel avec souvent des débuts de saison en dents de scie. Admar Lopes, le directeur technique des Girondins, réclame lui aussi de la patience avec ce joueur : « Ce sont des humains et ils ont chacun leur capacité d’adaptation. Ce n’est pas une question d’âge ou d’expérience. C’est plus une question de culture et de style de jeu. » Pourquoi pas. Mais cela n’a jamais empêché un joueur de mettre un bon coup d’épaule ou de claquer une passe sur un terrain.

Il a enfin pu retrouver sa famille

Depuis son arrivée, le ballon brûle souvent les pieds de Fransergio. Comme si on avait affaire à un jeune joueur de 18 ans et non à un vieux briscard de 31 ans présenté par la nouvelle direction comme un leader sur et en dehors du terrain. Alors, existe-t-il une autre explication à son état de forme ? « Pour l’instant, il n’a pas sa famille, ce n’est pas évident », glissait un membre de la direction des Girondins fin septembre, tout en pointant aussi le fait que le milieu de terrain « se mettait beaucoup trop de pression ». Depuis celui qui se décrit comme une personne « émotive » a pu enfin retrouver les siens, sa femme et ses deux enfants il y a maintenant deux semaines. Il a également trouvé un nouveau chez soi. « Il va vite revenir à son niveau. Il comprend de mieux en mieux le français. Je parie qu’il va faire un très bon match contre Reims », promet Marcelo Lipatin.

Au club, le message est clair, pas de panique dixit un dirigeant :

« Le foot, ce n’est pas deux ou dix matchs. Si c’était le cas, on aurait perdu beaucoup d’argent sur beaucoup de joueurs. Un bon joueur reste un bon joueur, c’est juste sur l’humain qu’il faut travailler. »

Il n’est pas du tout l’heure de remettre en question le milieu de terrain. Et de toute manière, ce n’est pas le genre de la maison comme le rappelait Admar Lopes dans nos colonnes il y a une semaine : « L’une des forces de notre réussite à Monaco et Lille, c’est de ne jamais laisser tomber les joueurs ! » Il faudra bien ça pour l’aider à retrouver vite son meilleur niveau et pour éviter qu’il devienne la nouvelle tête de Turc de supporteurs bordelais comme un certain Nicolas De Préville en son temps…