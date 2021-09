France-Bosnie EN DIRECT : Les Bleus réconciliés avec leur assise défensive ? DD aligne ses trois fantastiques en pointe

Les Jeux Olympiques et le mercato de dingue des Parisiens nous aa mis un peu de baume sur nos petits coeurs meurtris en début d'été. Mais il suffit de revoir nos Bleus s'avancer vers un match a priori sans histoire sur la route de la coupe du monde 2022 pour se rappeler de tout : les deux buts de Karim, la frapasse de Pogba, et le drame absolu de ces dix dernières minutes qui ont tout gâché, avant la séance de tirs au but que l'on sait. Les Bleus ont-ils profité de l'été pour se souvenir de la façon dont on défend ensemble ? Il le faudra, parce que sinon rien n'a vraiment changé. Ni les hommes, ni l'excitation qu'on a de revoir Karim, Kylian, et Antoine, faire des cochonneries avec la défense adverse, tout en ayant peur de ce qui se passera à la perte du ballon.