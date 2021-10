Et si on tenait enfin une explication aux prestations foutraques d’Icardi avec le PSG ces derniers temps après un été réussi ? La relation tumultueuse qu’il entretient avec Wanda Nara, qui est à la fois son agent et son épouse, connaîtrait quelques turbulences, si l’on en croit le dernier message posté par la cheffe d’entreprise/top model/présentatrice sur Instagram, où elle est suivie par des millions de personnes.

« Une nouvelle famille détruite pour une sal… », référence à la genèse de la relation entre les deux, alors que Nara était en couple avec un autre joueur argentin, Maxi Lopez ? Ou alors message ironique de la jeune femme, accusée un peu partout à l’époque d’avoir brisé son ménage avec un équipier de son mari ?

Bref, les supputations vont bon train, d’autant qu’une journalise people argentine copine comme cochon avec Wanda Nara a confirmé la séparation récente du couple. L’objet de la rupture, selon la presse argentine ? Une aventure inavouable avec une certaine China Suarez, actrice paraît-il très connue en Argentine. La preuve, Wanda aurait récemment décidé de ne plus suivre son ex-copine sur Insta, après avoir blacklisté Icardi et supprimé toutes leurs photos en commun. Quelle histoire les amis.