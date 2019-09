Mauro Icardi et Wanda Nara lors d'un match de l'Inter Milan en Ligue Europa. — Miguel MEDINA / AFP

Wanda Nara, agent et femme de Mauro Icardi, est la chroniqueuse phare d'une émission italienne.

Le nouvel attaquant du PSG a progressivement été écarté de l'Inter Milan en partie à cause des déclarations tapageuses de sa compagne.

Wanda Nara pourrait être une prise de choix pour les talks-shows des médias français sur le foot, quitte à fragiliser le vestiaire parisien.

Pour se faire une idée rapide de ce qui attend le PSG. Dimanche dernier sur le plateau de Tiki-Taka, émission phare de l’empire Mediaset en Italie, à mi-chemin entre le foot et le Grand-Guignol comme le réclame la tradition Berlusconienne. Wanda Nara s’impatiente un peu. Echasses aux pieds et décolleté plongeant jusqu’au fond du Grand Canyon, la chroniqueuse vedette du programme interrompt le présentateur pour lui dire qu’elle doit « s’en aller travailler » en urgence pour la fin du mercato. Regards exorbités des joyeux lurons du plateau qui pressent de questions celle qui est à la fois la femme et l’agent d’Icardi.

« – Est-ce que tu pars pour régler le transfert d’Icardi ? »

« – Il a une chance de rester à l’Inter ? »

« – Il va signer au PSG ? »

La compagne du nouvel attaquant parisien ne sait plus où se mettre. Elle finit par admettre que « deux clubs sont en compétition » pour arracher Icardi à l’Inter. « Deux clubs hors d’Italie ». « Le PSG ? » Grand sourire. « Je ne sais pas ». Le théâtre fait le plein tous les dimanches depuis la rentrée 2018. Un petit million de spectateurs en moyenne pour écouter la messe de Wanda, top model, cheffe d’entreprise, consultante, et agent d’Icardi, toujours partante pour débiner le club de son mari sur commande.

Une présence médiatique gênante

La jeune femme s’est invitée dans les foyers italiens et argentins en 2014, quand son choix de remplacer un attaquant par un autre (Maxi Lopez, père de ses trois premiers enfants, pour Icardi, avec qui elle a eu deux enfants depuis), a déchaîné les pulsions machistes de la société latine. Selon les ragots, le pauvre Icardi s’en serait même retrouvé exclu de l’équipe nationale au motif que l’ex de madame était un pote de Messi, et que ça ne se fait pas de sortir avec la femme d’un copain.

De la polémique haut de gamme, comme vous voyez. Mais c’est bien les indiscrétions gênantes de l’agent Nara dans l’émission Tiki-Taka qui ont fini par faire d’Icardi un traître à l’Inter. Un moment de grâce en deux temps a tout déclenché, sur fond de renégociation de contrat délicate. D’abord une vacherie balancée sur Perisic, coéquipier nerrazzuri d’Icardi.

« Ce n’est pas la première fois que Perisic (milieu croate de l’Inter) joue mal, et ses envies de départ sont peut-être liées à des problèmes personnels. Si on me demande de choisir entre une prolongation et le recrutement d’un joueur qui lui donne cinq bons ballons, peut-être préférerais-je que Mauro ait une aide supplémentaire. »

Poilade dans le vestiaire de l’Inter, of course, et sanction immédiate. Icardi est privé du brassard avant d’être écarté. Grosses larmes de crocodile de Wanda le dimanche d’après, après un coup de fil de soutien d’un ancien président du club. Le nouveau directeur sportif de l’Inter, Marotta, se sent obligé d’appeler en direct pour recoller les morceaux. Sans succès, puisque la situation n’a fait que dégénérer jusqu’à cette exfiltration surprise à Paris.

Wanda Nara pour remplacer Véronique Rabiot ?

Wanda Nara, donc. Une capacité de nuisance remarquable qui fait déjà frétiller d’envie les médias français. Si l’on met de côté Olivier Ménard, le présentateur de L’Equipe du Soir, qui ne voit pas trop l’intérêt d’embaucher « Wandawoman » (« Elle ne parle pas français, et ça reste seulement l’agent d’Icardi, ce n’est pas Mino Raiola ou Jorge Mendes »), tous ont senti le potentiel exceptionnel de ce duo glamour. Eric Besnard, présentateur du Late Football Club sur Canal, nous fait une petite confidence : « Selon nos infos, si l’officialisation a tant tardé lundi, c’est parce que les négociations achoppaient sur la commission de Wanda Nara, justement. Après avoir longtemps parlé de Véronique Rabiot, peut-être que maintenant on parlera souvent de Wanda. »

« Ça fait plusieurs années que nos spécialistes du foot italien nous racontent les histoires de ce couple, donc on connaît "le personnage" abonde Gilbert Brisbois, présentateur de l’After sur RMC. Elle va être une personnalité de notre championnat. Les médias qui suivent le foot au quotidien et qui disent que ça ne les intéresse pas, soit c’est mal faire son boulot, soit c’est hypocrite. »

Le panneau danger clignote en rouge vif : et si Wanda se radinait sur RMC ou ailleurs pour déballer les nuits sans sommeil de Neymar devant une partie de poker en ligne où l’addiction à la clope de Verratti, pour ne parler que des secrets avouables de la vie de vestiaire des joueurs parisiens ? Pierluigi Pardo, le présentateur de Tiki-Taka, n’a pas souhaité nous répondre sur les conditions du deal avec l’agent. Est-elle cadrée en amont ? L’Inter s’est-il plaint officiellement ? Fixe-t-il des limites à son exposition ? Cité dans un très bon portrait de l’Equipe il y a quelques mois, le consultant de l’émission Fabrizio Biasin se montrait sévère :

« Si Giuseppe Marotta était arrivé plus tôt dans le board du club (transfuge de la Juve, Marotta est devenu directeur sportif de l’Inter en décembre), il n’aurait pas laissé faire. C’est une configuration inédite, et probablement une erreur. D’autant que Wanda n’a aucun filtre. Elle y est à son aise, c’est une showgirl mais elle ne se rend pas compte des possibles instrumentalisations de ses propos. »

Leonardo pour protéger les intérêts du PSG

Gilbert Brisbois estime que le mélange des genres peut être contenu dans des proportions acceptables : « Pour préparer nos émissions, on a des infos par les joueurs, les entraîneurs, les agents, les proches, qui nous parlent en off. Là, au moins, ça a le mérite de la transparence. On sait qui elle est, ce qu’elle fait, qu’elle est la femme d’Icardi et son agent. A partir du moment où on interroge les agents des joueurs, pourquoi on n’interrogerait pas celui d’Icardi ? »

Et dire qu'on a failli s'inquiéter pour le PSG (Leonardo, ce génie) via @20minutesSport https://t.co/PqK3CZsKcy — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 3, 2019

A la condition que le PSG laisse faire, ce qui ne ressemblerait pas à Leonardo, auteur d’une reprise en main salutaire depuis son retour au club. Besnard ne se fait pas d’illusions sur ses chances de recevoir Nara au Late Football club : « A Paris, il y a désormais un patron, qui s’appelle Leonardo, et c’est le premier joueur qu’il fait venir d’Italie. On peut supposer qu’il a tous ces éléments en tête ». Ajoutons pour se rassurer que sa femme, une autre figure de la télé en Italie, est très proche de Wanda Nara, ce qui limite les risques de débordement médiatique.

Une infonounette croustillante, quand même. Certains bruits de couloir remontés jusqu’à nos oreilles perfides font état d’un intérêt balbutiant mais curieux de Cyril Hanouna pour la terreur argentine. La production ne confirme pas, mais ne dément pas non plus. Wanda Nara chez TPMP... Rien que d’imaginer Madame Icardi parler des humeurs de Cavani entre un regard concupiscent de Jean-Michel Maire et une blague Figaro de Cyrille Eldin sur l’âge des sénateurs, on a la colonne qui frissonne. Pas vous ?