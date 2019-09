Mercato EN DIRECT: Icardi et Navas débarquent à Paris...L'OM bosse sur le dossier Rongier...

10h45: POPOPO LA BOMBINETTE. RMC avance que Paris et l'Inter ont trouvé un accord pour Icardi. Enorme plus-value arrachée par le PSG sur le buzzer, si ça se confirme

121 - Mauro Icardi scored 121 goals since his debut in the Serie A in 2012/13, more than any other player over this period. PSG? pic.twitter.com/Zq58QlU9YQ