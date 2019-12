Mauro Icardi et Wanda Nara — Luca Bruno/AP/SIPA

On ne dit pas du mal de Mauro Icardi quand Wanda Nara est dans les parages. L’agente et épouse de l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est illustrée dimanche soir sur le plateau de l’émission Tiki-Taka en atomisant le pauvre Romelu Lukaku, que l’animateur de l’émission, Giacomo Valenti, venait d’encenser au détriment du Parisien. On rembobine.

L’ami Giacomo, donc, a beaucoup aimé la prestation de l’international belge contre Gênes, samedi. Un doublé et un geste altruiste ont conquis le bonhomme. « Le moment où il donne le ballon à Esposito [sur penalty] a été une belle scène. On a vu un attaquant capable de jouer pour l’équipe et non l’inverse. Enfin, nous avons un numéro neuf qui est un leader, un point de référence. » Gros tacle à la gorge sur Mauro Icardi.

« L’ancien numéro 9 n’a marqué "que" 150 buts »

Il n’en fallait pas plus pour que Wanda Nara retrousse ses manches et balance ses meilleure punchlines. « Ce serait aussi bien de voir Lukaku dans les matchs importants, En Ligue des champions, il n’a pas marqué, il verra les quarts de finale à la télévision. L’ancien numéro 9 [sous-entendu Mauro Icardi] n’a marqué "que" 150 buts à l’Inter. La valeur ajoutée de l’Inter, c’est Conte ». Alors, qui gagne le clash ?