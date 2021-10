On avait des craintes quant à l’ambiance électrique qui entourait ce match. En autorisant 650 ultras du PSG à se déplacer à Rennes dimanche, le préfet d’Ille-et-Vilaine avait pris le risque de voir leurs homologues rennais dégoupiller après le vol de leur bâche. Soupçonnant des ultras parisiens indépendants, les membres du RCK ont décidé de sa mise en sommeil​ pour une durée indéterminée.

Alors oui, il y a bien eu quelques affrontements entre supporters à l’issue de la rencontre remportée par le Stade Rennais. Quelques coups ont été échangés au départ des bus des ultras du PSG mais l’intervention des forces de l’ordre et quelques gaz lacrymogènes ont permis de calmer tout le monde. On préférera garder une autre image. A la terrasse du Roazhon Park, plusieurs joueurs rennais ont profité d’une petite bière, acclamés par leurs supporters restés aux abords du stade pour débriefer l’exploit des leurs (victoire 2-0).

Les joueurs ont fêté cette victoire de prestige contre le PSG depuis la terrasse du Roazhon Park avec les supporters présents route de Lorient !

Quelques vidéos sous ce tweet ⤵️😍#SRFCPSG pic.twitter.com/65h7qFf5iO — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) October 3, 2021

« Quand tu es bon, on t’acclame »

Ils sont complices sur le terrain, ils le sont aussi en dehors. Auteurs d’un très gros match pour faire tomber le PSG pour la première fois de la saison ce dimanche, Flavien Tait et Benjamin Bourigeaud ont profité de la ferveur des supporters en se présentant à la terrasse du Roazhon Park après la rencontre. Bière à la main, les deux milieux de terrain rennais ont pu profiter de la clameur des supporters postés aux abords des bistrots de la route de Lorient. « Cul sec, cul sec », ont alors scandé plusieurs personnes à l’attention de leurs joueurs, comme le montrent les images de France Bleu. Hilares, Flavien Tait et Benjamin Bourigeaud ont préféré rester sérieux. Les deux hommes ont ensuite lancé un clapping devant les centaines de supporters encore présents dans les rues.

Buteur et excellent dimanche, Flavien Tait a toute la confiance de son coach Bruno Genesio. A sa sortie dimanche, il a été acclamé par tout le stade. En conférence de presse, l’ancien du SCO d’Angers a savouré. « C’est ça le foot. Quand tu es bon, on t’acclame. Je suis content, je ne vais pas vous le cacher. Je prends du plaisir, le coach me fait confiance, je suis décisif. C’est magnifique ».