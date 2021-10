Premières inquiétudes pour Carlo Ancelotti. Cinq jours après le séisme provoqué par la défaite surprise face au modeste Sheriff Tiraspol en C1 (2-1), le Real Madrid a enchaîné avec son premier revers de la saison en Liga, sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, dimanche, pour le compte de la 8e journée de championnat.

Les hommes de Carlo Ancelotti ont plié deux fois dimanche : d’abord sur un centre coupé au premier poteau par l’ancien merengue Raul de Tomas (17e), puis sur un raid solitaire d’Aleix Vidal (61e), avant que Karim Benzema ne réduise l’écart en fin de match (71e). Revenu sur le banc madrilène cet été et auteur d’un début de saison en trombe avec six victoires et un nul lors des sept premiers matchs, le technicien italien vit ses premiers remous à la tête de la Casa Blanca.

Ancelotti ne se cache pas

Car le Real Madrid n’a plus gagné sur les trois derniers matchs. Le week-end dernier, il avait été accroché 0-0 au Santiago-Bernabeu par Villarreal en Liga, puis a été battu par surprise mardi soir, toujours sur son terrain, par le modeste Sheriff Tiraspol. Si cette défaite n’a pas la magnitude du séisme vécu en Ligue des champions mardi, il s’agit d’une petite réplique inquiétante pour « Carletto ».

« Il faut être honnête. C’est le pire match de notre saison », a tonné l’ancien coach du PSG en conférence de presse d’après-match. « Maintenant, on doit utiliser la fenêtre internationale pour réfléchir sur pourquoi cette équipe a changé d’attitude en une semaine. Mais la défaite n’est pas un accident. On n’a pas bien joué. Deux défaites, ce n’est pas notre habitude dans cette équipe, dans ce club. On doit vite trouver un remède », a ajouté l’entraîneur italien.