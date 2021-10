Karim Benzema n’a pas encore baissé les bras. Après un Euro raté à l’échelle collective, mais réussi sur le plan individuel, l’attaquant français entend continuer sur cette ligne pour apporter à la France un nouveau titre, à quelques jours du coup d’envoi du Final Four de la Ligue des nations.

Mieux, dans un entretien à L’Equipe, il entend « faire avec les Bleus ce que je fais au Real » – sauf pour ce qui est de perdre contre des équipes moldaves, on espère – et « gagner un titre » [avec les Bleus]. Avec un constat dur mais juste sur l’échec de l’Euro 2021 : « la France était vice-championne d’Europe, championne du monde. On avait les joueurs pour faire beaucoup mieux. »

« Ça doit marcher avec Antoine et Kylian »

Le numéro 19 des Bleus est également revenu sur l’entente au sein du trio qu’il forme avec Mbappé et Griezmann, alléchant sur le papier mais encore perfectible. « On peut avoir les meilleurs joueurs, la meilleure attaque du monde, tout ce que tu veux, il faut du temps. Il y a aussi un adversaire qui te connaît, te regarde, resserre les lignes. Il nous faut juste du temps. Chacun de nous à ses qualités. Il faut les accorder. Mais ça doit marcher avec Antoine et Kylian. » Ça nous arrangerait bien, oui.