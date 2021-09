Les matchs du Real Madrid passent et le constat ne fait que se renforcer. Karim Benzema est plus que jamais indispensable à son équipe. Dans la continuité de son immense saison dernière, le Français est en feu depuis la reprise. Dimanche soir encore, c’est lui qui a sorti le Real de l’ornière.

Dépassés dans le jeu et menés depuis l’heure de jeu à Valence, les Madrilènes ont arraché la victoire dans les cinq dernières minutes, sur un but de Vinicius, bien servi par Benz' (86e), puis grâce à la 6e réalisation en autant de matchs du Français.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

🤯 Grâce à deux buts à la 86' et la 88', le Real renverse complètement la vapeur pour arracher une victoire 2-1 à Valence !

🔥 Benzema termine passeur et buteur et permet aux Merengues de prendre la tête de la Liga !https://t.co/iU9EIk93Gj