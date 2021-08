Le mercato, c’est pour ceux qui jouent au foot, mais aussi pour ceux qui en parlent. L’ancien commentateur vedette du football sur Canal+, Stéphane Guy, et l’ex-attaquant international français, Nicolas Anelka, vont rejoindre RMC Sport cette saison. Comme l’annonce ce lundi la chaîne du groupe Altice, le premier y commentera des matchs, le second officiera comme consultant.

Licencié de la chaîne cryptée fin 2020 pour avoir apporté à l’antenne son soutien à l’humoriste Sébastien Thoen, également évincé, Stéphane Guy a rebondi comme éditorialiste pendant l’Euro sur RMC et BFMTV. Pour la saison 2021-2022, il rejoindra Jérôme Sillon et commentera certaines affiches de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Premier League. De quoi illustrer la « politique forte de RMC Sport sur la liberté de ton », selon Laurent Salvaudon, directeur de la rédaction, qui s’est exprimé lors d’un point presse.

Stéphane Guy sera pour l’heure employé comme pigiste, l’ancienne voix phare de Canal+ contestant son licenciement devant les prud’hommes, a précisé le directeur général de RMC, Karim Nedjari. Il interviendra aussi « une fois par semaine » dans l’émission After Foot.

Anelka dans un magazine et plus si son emploi du temps le permet

Autre recrue de taille, Nicolas Anelka donc. L’ancien attaquant du PSG, Arsenal et du Real Madrid, qui participera à « tous les Champions Zone », le magazine de la Ligue des champions présenté par Jean-Baptiste Boursier. Résident à Dubaï, Nicolas Anelka officiera aussi, « une fois par semaine, selon son emploi du temps », dans Rothen s’enflamme, la nouvelle émission de RMC présentée par l’ancien attaquant du PSG Jérôme Rothen.

Rare dans les médias, Nicolas Anelka avait rejoint, en début d’année, Hyères, modeste club de National 2, comme directeur sportif, avant de quitter ce poste au bout d’à peine trois mois en mai. « C’est quelqu’un de passionné », a souligné Karim Nedjari pour justifier son embauche. « Quand il dit quelque chose, il le pense, c’est un peu la marque de fabrique de la maison », a-t-il ajouté.

RMC Sport codiffusera les deux meilleures affiches de la Ligue des champions avec Canal+ pour les trois prochaines saisons, beIN Sports diffusant le reste des matchs.